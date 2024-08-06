Похоже, англичане станут первым народом, который растворится в миграции

Это большой миф про интеграцию, тем более — ассимиляцию. Во-первых, какая может быть интеграция, если вы понастроили мечетей, польских костелов, напринимали учителей-мигрантов? Вы даже де-факто признаете некоторые нормы шариата и юридически признаете многоженство, если такие браки были заключены в странах, где они легальны! Сложно интегрировать приезжих, если давать им возможность жить по своим правилам. Во-вторых, у вас уже миллионы неинтегрировавшихся иммигрантов. Некоторые семьи живут в стране по двести лет, но говорят с акцентом, общаются своим кругом и носят чалмы с тюрбанами. Да-да, там есть такие индусы. Человек — лондонец в шестом поколении, а говорит — будто месяц как из Кашмира. Когда иммигрантов становится критически много, они почти не интегрируются в принимающее общество: зачем, если жить, работать, отдыхать, заниматься спортом можно среди своих, на своем языке, в своих национальных нарядах?