Из трэш-метал-группы Overkill ушел барабанщик Джейсон Биттнер

Ударник американского трэш-метал-коллектива Overkill Джейсон Биттнер покинул команду после семи лет сотрудничества.
В разговоре с Metal Injection артист сообщил, что выступление на фестивале Vagos Metal Fest в Португалии было для него последним в составе Overkill. Свое решение Биттнер объяснил тем, что он не может совмещать игру в трех группах одновременно. Теперь музыкант сосредоточится на работе в коллективах Shadows Fall и Category 7.
По словам Джейсона, у Overkill уже есть барабанщик, который будет выступать с ними в предстоящих турах.
Category 7, супергруппа из участников Exodus, Overkill, Machine Head, Adrenaline Mob и Armored Saint, сформировались в августе прошлого года. В июле исполнители выпустили одноименный дебютник и сейчас готовятся к первым гастролям.