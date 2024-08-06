Из трэш-метал-группы Overkill ушел барабанщик Джейсон Биттнер

В разговоре с Metal Injection артист сообщил, что выступление на фестивале Vagos Metal Fest в Португалии было для него последним в составе Overkill. Свое решение Биттнер объяснил тем, что он не может совмещать игру в трех группах одновременно. Теперь музыкант сосредоточится на работе в коллективах Shadows Fall и Category 7.