Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение

МЧС объявило об опасности из-за надвигающихся на территорию региона ливней, которые, по прогнозам синоптиков, стоит ожидать 7 и 8 августа.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 758 мм рт. ст. +25°

Ранее, 6 августа, на Кубани уже действовало предупреждение о возможной опасности в виде ливневых дождей, грозы, града и сильного ветра. На протяжении следующих дней прогнозируется шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20−23 м/с. Высока вероятность формирования смерчей над морем на побережье от Анапы до Магри.

МЧС напоминает о соблюдении мер безопасности и необходимости следить за прогнозами погоды, избегать нахождения вблизи водоемов и в местах, где велика вероятность схода селей. В случае возникновения чрезвычайной ситуации, жителей и гостей региона просят незамедлительно обращаться в экстренные службы по телефону 112.