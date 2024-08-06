На Кубани продолжает действовать штормовое предупреждение

Ранее, 6 августа, на Кубани уже действовало предупреждение о возможной опасности в виде ливневых дождей, грозы, града и сильного ветра. На протяжении следующих дней прогнозируется шквалистый ветер, скорость которого может достигать 20−23 м/с. Высока вероятность формирования смерчей над морем на побережье от Анапы до Магри.