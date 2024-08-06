Как распознать экстраверта: отличительные черты, правда и мифы об этом типе личности

Хотя экстраверты часто занимают лидерские позиции благодаря своей социальной активности и инициативности, не все экстраверты стремятся быть лидерами. Некоторые из них предпочитают поддерживать команду и работать в партнерстве, не стремясь к руководящей роли. Более того, далеко не каждый экстраверт, который показывает свой тип личности в семье или в компании близких друзей, ведет себя аналогично и на работе.