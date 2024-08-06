Больше половины омичей пытались найти новую работу хотя бы раз за последний год

Судя по всему, многие наши земляки совсем не против перемен. Так по данным интернет-ресурса Авито Работа 52% жителей Омска предпринимали попытки найти новую работу хотя бы раз за последний год. Причем 25% из них не просто постоянно интересуются новыми вакансиями, откликаются на них, но и ищут новую работу 2−3 раза за год.