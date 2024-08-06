Больше половины омичей пытались найти новую работу хотя бы раз за последний год

Судя по всему, многие наши земляки совсем не против перемен. Так по данным интернет-ресурса Авито Работа 52% жителей Омска предпринимали попытки найти новую работу хотя бы раз за последний год. Причем 25% из них не просто постоянно интересуются новыми вакансиями, откликаются на них, но и ищут новую работу 2−3 раза за год.
Большая часть омичей, опрошенных сервисом, рассказали, что вообще готовы поменять сферу деятельности и пройти переобучение. Наиболее популярные направления для покачивания новых компетенций: IT, интернет, телеком (16%), нефтегазовая отрасль (9%), транспорт, логистика и доставка 8%. Также жители столицы Прииртышья хотят попробовать свои силы в управлении персоналом (7%), образовании и науке (7%). А вот 42% омичей напротив никогда не меняли сферу деятельности. Видимо, они как раз и входят в число тех счастливчиков, благодаря которым наш город занял первое место в рейтинге городов самыми счастливыми работниками.