Пьяную авиапассажирку сняли с рейса и осудили в Алматы

В суде опрошены бортпроводники. Они пояснили, что Н. при посадке в самолёт не отзывалась на своё имя, на поставленные вопросы отвечала долго, от неё исходил резкий запах алкоголя, движения были замедленные. Не согласившись с действиями бортпроводников, девушка стала снимать происходящее на телефон, поднимая тем самым общественный резонанс.