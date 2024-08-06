Рекордная по количеству участников викторина пройдет в Иркутске 17 августа

— Мы планируем войти в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная игра страны. В настоящее время наивысший результат у Владивостока — 825 человек. В Иркутске же наше любое тематическое мероприятие собирает порядка тысячи участников. Поэтому столица региона достойна того, чтобы заявить о себе официально, на федеральном уровне, — сказал организатор квиза Денис Гук.