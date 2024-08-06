Рекордная по количеству участников викторина пройдет в Иркутске 17 августа

В Иркутске хотят установить рекорд России по самой массовой интеллектуальной игре. 17 августа в 19:00 на площади у памятника Александру III пройдет масштабный квиз в рамках фестиваля «Счастье чистой воды». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
Чтобы поучаствовать в соревновании, необходимо заранее подать заявку, забронировать места на схеме и получить бесплатный электронный билет. В команде должно быть восемь человек. Если вдруг кому-то не будет хватать сокомандников, то на месте любому желающему найдут компанию. Организаторы планируют набрать 1320 участников.
— Мы планируем войти в Книгу рекордов России как самая массовая интеллектуальная игра страны. В настоящее время наивысший результат у Владивостока — 825 человек. В Иркутске же наше любое тематическое мероприятие собирает порядка тысячи участников. Поэтому столица региона достойна того, чтобы заявить о себе официально, на федеральном уровне, — сказал организатор квиза Денис Гук.
На протяжение полутора часов участникам необходимо будет ответить на 25 вопросов. За каждый правильный ответ будут начислять один балл. Главное, не пользоваться телефоном и не покидать площадку, иначе рекорд будет сорван. Отслеживать соблюдение всех условий будут волонтеры и эксперты Книги рекордов России.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что театр кукол «Аистенок» возобновит спектакли-прогулки по Иркутску.