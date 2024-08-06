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В Башкирии главу сельсовета уволили по утрате доверия

В Балтачевском районе после вмешательства прокуратуры глава сельсовета уволен по утрате доверия. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Ранее экс-глава Штандинского сельсовета признан виновным в служебном подлоге. Ему назначено наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.

В 2022 и 2023 годах мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав, ему назначено наказание по 100 часов обязательных работ.

Однако, не желая фактически отбывать назначенное судом наказание, чиновник подготовил распоряжения о приеме себя для выполнения общественно-полезных работ на территории поселения, а также подложные табеля учета рабочего времени.

Решением совета сельского поселения чиновник освобожден от должности по собственному желанию. Не согласившись с этим, прокуратура принесла протест на указанный документ и потребовала прекратить полномочия в связи с утратой доверия.

Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.