В Башкирии главу сельсовета уволили по утрате доверия

Ранее экс-глава Штандинского сельсовета признан виновным в служебном подлоге. Ему назначено наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления сроком на 2 года.
В 2022 и 2023 годах мужчина был привлечен к административной ответственности за управление автомобилем без прав, ему назначено наказание по 100 часов обязательных работ.
Однако, не желая фактически отбывать назначенное судом наказание, чиновник подготовил распоряжения о приеме себя для выполнения общественно-полезных работ на территории поселения, а также подложные табеля учета рабочего времени.
Решением совета сельского поселения чиновник освобожден от должности по собственному желанию. Не согласившись с этим, прокуратура принесла протест на указанный документ и потребовала прекратить полномочия в связи с утратой доверия.
Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.