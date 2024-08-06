Названы рабочие способы ускорить загрузку видео на YouTube на всех платформах

Тем не менее, если вы столкнулись с замедлением YouTube, ускорить его в приложении обходными и легальными способами нельзя. Единственный способ — изменить настройки браузера, как на ПК. Для этого нужно вставить в адресную строку «chrome://flags» или соответствующий адрес для вашего браузера, после чего для параметров «Experimental QUIC protocol» и «TLS 1.3 hybridized Kyber support» указать значение и установить значение «Enabled». Если это не помогло, можно попробовать выставить значения Disabled или комбинировать настройки, пока не заработает YouTube. Важно перезапускать браузер, чтобы сработали изменения.