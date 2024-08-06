Метшин предложил возвращать пластик во дворы Казани в виде уличной мебели

В рамках ремонта рабочие обновляют фасады домов, инженерные системы, лифты и подъезды. Под слоем старой краски в подъезде дома № 3 были обнаружены рисунки, которыми украшали стены местные жители вместе с детьми. Было принято решение сохранить их, а также украсить подъезды новыми работами.