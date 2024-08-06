Аллея братьев Сазоновых в Омске преобразится к 1 сентября

В Омске продолжается благоустройство Аллеи братьев Сазоновых. Работы обещают завершить к 1 сентября. Проект осуществляется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».
«На сегодняшний день подрядная организация ООО “Градстрой” выполнила демонтаж старого покрытия и конструкций, уложила тротуарную плитку, бортовые камни, обустроила новую спортивную площадку, установила уличное освещение, уложила рулонный газон с автополивом и высадила деревья», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Общий бюджет благоустройства — около 30 миллионов рублей. Напомним, работы по благоустройству Аллеи братьев Сазоновых стартовали в апреле этого года.