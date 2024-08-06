Василий Емельяненко удивит омичей мясным деликатесом в парке «Вокруг света»

В это воскресенье, 11 августа, в Омск приедет шеф-повар Василий Емельяненко с гастрономическим шоу «Вася накормит». Телеграм-канал omsk_putevoditel сообщил, что помимо Василия, в кулинарном шоу планируется участие ученицы шефа Константина Ивлева Елены Петрохалкиной, а также талантливых местных поваров.
Мероприятие начнется в 19:00 в парке «Вокруг света». Повара приготовят 1000 порций свиной шеи в устричной глазури с овощным гарниром, а в качестве напитка предложат ягодный морс из ирги.
Шоу «Вася накормит» известно тем, что шеф Емельяненко путешествует по России и готовит блюда из местных продуктов.
Вход на событие свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Детям до 14 лет регистрация не нужна.