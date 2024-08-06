Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Василий Емельяненко удивит омичей мясным деликатесом в парке «Вокруг света»

Знаменитый шеф-повар угостит жителей Омска 1000 порциями свиной шеи в устричной глазури.

Источник: Комсомольская правда

В это воскресенье, 11 августа, в Омск приедет шеф-повар Василий Емельяненко с гастрономическим шоу «Вася накормит». Телеграм-канал omsk_putevoditel сообщил, что помимо Василия, в кулинарном шоу планируется участие ученицы шефа Константина Ивлева Елены Петрохалкиной, а также талантливых местных поваров.

Мероприятие начнется в 19:00 в парке «Вокруг света». Повара приготовят 1000 порций свиной шеи в устричной глазури с овощным гарниром, а в качестве напитка предложат ягодный морс из ирги.

Шоу «Вася накормит» известно тем, что шеф Емельяненко путешествует по России и готовит блюда из местных продуктов.

Вход на событие свободный, но нужно заранее зарегистрироваться на сайте. Детям до 14 лет регистрация не нужна.