Василий Емельяненко удивит омичей мясным деликатесом в парке «Вокруг света»

В это воскресенье, 11 августа, в Омск приедет шеф-повар Василий Емельяненко с гастрономическим шоу «Вася накормит». Телеграм-канал omsk_putevoditel сообщил, что помимо Василия, в кулинарном шоу планируется участие ученицы шефа Константина Ивлева Елены Петрохалкиной, а также талантливых местных поваров.