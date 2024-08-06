Взятка в посылке: дело экс-замгендиректора Горремавтодора направлено в суд

В компетенцию Горремавтодора входят вопросы благоустройства дорог, путепроводов, а также транспортной инфраструктуры. Это одна из крупнейших госкомпаний, которая отвечает за дороги в Минске. В ее ведении, в том числе, и закупки дорожной техники. За эти вопросы в Горремавтодоре на протяжении определенного периода отвечал 46-летний фигурант уголовного дела.
Как уточнили в СК, на криминальные сделки, касающиеся закупок дорожной техники, вышли сотрудники милиции.
«Во время оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции бывший заместитель гендиректора Горремавтодора был задержан, на тот момент он уже работал в другой должности», — сказано в сообщении комитета.
«Подвела» дорожная фреза
Там рассказали, что год назад Горремавтодору нужно было закупить дорогостоящую дорожную фрезу, чтобы срезать слои асфальта на дорогах и тротуарах.
«В Беларуси такая дорожная фреза — редкость. Этими обстоятельствами и решил воспользоваться обвиняемый», — отметили следователи.
Уже в ходе расследования уголовного дела выяснилось, что он продолжительное время работал в сфере строительства, там у него был знакомый бизнесмен, который занимался поставками дорожной фрезы. Обвиняемый предложил коммерсанту победу в конкурсе на поставку дорожной фрезы стоимостью 3 миллиона рублей и назвал сумму «отката» — 200 тысяч рублей, сообщили в СК.
Взятка в посылке
Также было установлено, что обвиняемый, понимая преступный характер своих действий, брать деньги из рук в руки не рискнул и предложил отправить «откат» почтой. Посылку с вознаграждением от коммерсанта он попросил забрать своего двоюродного брата.
Однако родственник оказался не единственным «посыльным» обвиняемого.
«Чтобы запутать следы, пакет с деньгами передавался еще через двух лиц», — рассказали следователи.
Гаджет для дочери
В ходе расследования уголовного дела всплыли и другие эпизоды, связанные с противоправными действиями экс-замгендиректора Горремавтодора.
«Обвиняемый искал удобные лазейки, чтобы сэкономить семейный бюджет. В декабре 2022 года он попросил главного энергетика передать ему в пользование iPhone 12, предназначенный для другого заместителя, должность которого была вакантна. Гаджет стал подарком для дочери на Новый год», — говорится в сообщении комитета.
Там подчеркивается, что УСК по городу Минску собраны неопровержимые доказательства вины фигуранта, ему предъявлено обвинение по двум коррупционным статьям — по ч.3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч.1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями).
Мужчина находится под стражей, еще на стадии досудебного следствия на его имущество был наложен арест на сумму более 240 тысяч рублей, отметили в ведомстве.