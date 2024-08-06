Взятка в посылке: дело экс-замгендиректора Горремавтодора направлено в суд

В компетенцию Горремавтодора входят вопросы благоустройства дорог, путепроводов, а также транспортной инфраструктуры. Это одна из крупнейших госкомпаний, которая отвечает за дороги в Минске. В ее ведении, в том числе, и закупки дорожной техники. За эти вопросы в Горремавтодоре на протяжении определенного периода отвечал 46-летний фигурант уголовного дела.