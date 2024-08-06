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В Омской области за превышение скоростного режима оштрафовали 67 судоводителей

Штрафы от 20 до 300 тысяч рублей ждут нарушителей правил безопасности на воде.

Источник: Комсомольская правда

С начала навигации 2024 года в Омской области сотрудники МЧС провели проверки и выявили 127 нарушений среди судоводителей. С 1 мая 67 омских любителей отдыха на воде получили штрафы за превышение скорости на воде.

Специалисты провели 216 патрулирований. Были зафиксированы разные нарушения: 35 человек не обеспечили безопасность своих пассажиров, 12 не следовали правилам эксплуатации маломерных судов, а один водитель управлял катером в состоянии алкогольного опьянения.

Штрафы для нарушителей составляют от 20 до 300 тысяч рублей. Сотрудники МЧС напоминают, что омичам нужно не только иметь разрешение на управление судном, но и соблюдать правила безопасности на воде.

Ранее мы писали, что омич на гидроцикле врезался в дерево на берегу Оми и погиб.