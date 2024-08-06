День города в Нижнем Тагиле пройдет без праздничного салюта

По его словам, это связано со взрывом в многоквартирном доме по ул. Сибирской, 81. В рамках празднования будут отменены все развлекательные мероприятия, однако останутся познавательные для детей.
«Мы убрали праздничный салют. Я считаю, что это не праздник, учитывая те события, которые произошли ранее. Мы оставили те мероприятия, которые имеют патриотическую направленность», — рассказал мэр Пинаев, добавив, что выступление Александра Маршала отменено не будет, однако артиста попросят внести корректировки в выступление. Глава города отметил, что основные мероприятия пройдут в субботу, 10 августа.
Взрыв газа произошел в жилом доме Нижнего Тагила 1 августа. В результате обвала дома десять человек погибли, среди них пять детей. Планируется, что разрушенная часть дома будет демонтирована в течение трех дней — несколько подрядных организаций проведут экспертизы, чтобы оценить, можно ли эксплуатировать оставшуюся часть дома.