День города в Нижнем Тагиле пройдет без праздничного салюта

«Мы убрали праздничный салют. Я считаю, что это не праздник, учитывая те события, которые произошли ранее. Мы оставили те мероприятия, которые имеют патриотическую направленность», — рассказал мэр Пинаев, добавив, что выступление Александра Маршала отменено не будет, однако артиста попросят внести корректировки в выступление. Глава города отметил, что основные мероприятия пройдут в субботу, 10 августа.