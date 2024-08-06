Экс-лидер Black Sabbath Тони Мартин заявил, что поработал бы еще с Тони Айомми

Бывший вокалист хеви-метал-группы Black Sabbath Тони Мартин признался, что готов снова поработать с гитаристом коллектива Тони Айомми. Тони состоял в команде с 1987-го по 1997-й с перерывом в два года.
В интервью RockSverige артист уточнил, что, скорее всего, его мечта не осуществится, так как, по его мнению, Айомми больше не заинтересован в подобном. При этом Мартин заметил, что «пока все живы, всегда есть возможность».
Ранее сам гитарист допустил воссоединение Black Sabbath. Вокалист Оззи Осборн также не против последнего концерта с группой.