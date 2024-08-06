Голосовые помощники завоевали популярность у российских детей

Еще одна распространенная проблема — доступ детей к платным приложениям и сайтам, к которым привязаны банковские карты родителей. Результатом может стать незапланированная покупка. Например, в прошлом году ребенок без ведома родителей оформил заказ в WB на 250 тыс. рублей. Неизвестно, выкупила ли товары семья — даже в случае отказа родителям пришлось бы заплатить более 28 тыс. рублей за возврат. В упомянутом кейсе ребенок получил доступ к аккаунту на маркетплейсе, воспользовавшись телефоном своей матери. Но такой доступ можно получить и через виртуального ассистента.