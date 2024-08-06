Мужчина погиб в результате взрыва в доме на западе Москвы

62-летний мужчина погиб в результате взрыва в квартире жилого дома на улице Артамонова в Москве, сообщили в МВД. Из-за ЧП пришлось эвакуировать жильцов двух подъездов, никто из них не пострадал. Причиной взрыва стала «детонация неустановленного предмета» — по предварительным данным, речь идет о гранате. Погибший был бывшим военным, до отставки воевал в Афганистане, в последние годы работал в магазине и имел проблемы со здоровьем. Возбуждено уголовное дело.