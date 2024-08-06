11 контейнерных площадок привели в порядок в Ленинском районе Иркутска

В Ленинском округе Иркутска по муниципальному контракту обустроили 11 контейнерных площадок, на которых расположилось 44 контейнера. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Иркутска.
На объектах залили бетон оснований площадок, восстановили кирпичные кладки и железобетонные конструкции, побелили ограждения, а также обустроили отсек для сбора крупногабаритного мусора. Данные работы провели на улицах Мостоотряд-31, Артиллерийская, Матросская, Полярная, ПМС-45, Почтамтская, Нефтебаза, Олонская и в переулках 5-й Советский и Линейный.
— Контейнерные площадки, которые нуждаются в ремонте, определяем в ходе регулярного мониторинга территории, а также на основании обращений жителей. Эта работа проводится постоянно, — рассказала глава Ленинского округа Светлана Колотовкина.
Также необходимо отметить, что контейнеры, пришедшие в негодность, заменяют.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Усть-Илимска оштрафуют за курение на борту самолета в Братске.