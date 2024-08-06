11 контейнерных площадок привели в порядок в Ленинском районе Иркутска

На объектах залили бетон оснований площадок, восстановили кирпичные кладки и железобетонные конструкции, побелили ограждения, а также обустроили отсек для сбора крупногабаритного мусора. Данные работы провели на улицах Мостоотряд-31, Артиллерийская, Матросская, Полярная, ПМС-45, Почтамтская, Нефтебаза, Олонская и в переулках 5-й Советский и Линейный.