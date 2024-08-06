Температурный рекорд 32-летней давности побил дождливый июль в Казахстане

Например, как отмечают специалисты, 4 июля на метеостанции (МС) Дмитриевка в Абайской области выпало 72 мм.
5 июля на МС Темирязево в Северо-Казахстанской области выпало 106 мм, при норме 60 мм, 11 июля на МС Кос-Истек в Актюбинской области выпало 100 мм, при норме за месяц 39 мм.
Кроме того, также наблюдались гроза, град, пыльные бури, часто усиливался ветер с порывами до 15−28 метров в секунду.
Уже 17 июля на автоматической метеорологической станции (АМС) Бериктас (Жамбылская область) ветер достиг скорости 43,5 метра в секунду.
Также в начале месяца в отдельных районах юга страны отмечались рекорды по минимальным значениям температуры воздуха.
- 1 июля в Кызылорде температура воздуха ночью опустилась до +12,8°С, тем самым обновив рекорд 1992 года +15,5°С.
- 2 июля в Шымкенте опустилась до +10,5°С, обновился рекорд 1998 года +13,4°С.
«Жаркая погода наблюдалась лишь на западе республики, температура достигала +36+42°С. В эти дни в отдельных районах наблюдались рекорды максимальных температур воздуха».
Например, 7 июля в Актау наблюдалась рекордно высокая температура для этого дня +42,2°С, тем самым обновился рекорд 2010 года (+38,2°С).
Во второй половине месяца погодные условия изменились.
Большая часть республики оказалась под влиянием теплых воздушных масс и температура воздуха постепенно повысилась.
«В северной половине страны температура достигала +30+36°С, на востоке — до +40°С, а на юге — до +38+43°С. В то же время на западе страны началось понижение температуры, ночью она опускалась до +8+16°С».