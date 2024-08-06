Реставрацию старейшей мечети Казани завершат в этом году

Имам мечети, отмечающий в этом году круглую дату, вспоминает о важных этапах возрождения этого духовного и культурного центра. Все работы проводятся под строгим контролем государства, ведь мечеть «Аль-Марджани» входит в экскурсионный кластер татарской слободы и находится под охраной как объект культурного наследия.