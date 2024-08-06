Реставрацию старейшей мечети Казани завершат в этом году

В Казани мечеть «Аль-Марджани», одна из самых старинных действующих мечетей, в ближайшее время может освободиться от строительных лесов. Работы по реставрации, запланированные в рамках федеральной программы сохранения исторического наследия, идут полным ходом, несмотря на ограниченные сроки.
Мечеть, построенная при Екатерине II и являющаяся значимым религиозным центром татарского народа, продолжает функционировать в период ремонтных работ. Намазы и другие религиозные мероприятия проводятся регулярно, а строительная техника отключается в эти моменты для обеспечения спокойствия верующих.
Интерьер мечети на время реставрации утратил свою былую роскошь, но ожидается, что после завершения всех работ здание вновь обретет свой исторический вид. Реставрационные мероприятия включают в себя восстановление крыши, начатое в прошлом году, и будущую отделку интерьеров.
Имам мечети, отмечающий в этом году круглую дату, вспоминает о важных этапах возрождения этого духовного и культурного центра. Все работы проводятся под строгим контролем государства, ведь мечеть «Аль-Марджани» входит в экскурсионный кластер татарской слободы и находится под охраной как объект культурного наследия.
Ранее мы сообщали, что Раис РТ посетил мечеть «Гәуһәр» в Бугульминском районе. Глава региона находится там с рабочей поездкой.