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В озере Чебакуль в Кунашакском районе обнаружена холерная палочка

В озере Чебакуль в Кунашакском районе (Челябинская область) обнаружена холерная палочка, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Нижнеобское ТУ Росрыболовства проводит проверку по факту распространения бактерии. Проводятся исследования, чтобы определить влияние бактерий на гидробионтов и риск для человека при употреблении водных биоресурсов», — говорится в комментарии.

Уточняется, что введен запрет на купание и лов рыбы в озере до окончания исследований.

«Всем, кто купался в озере Чебакуль с 29 июля и испытывает симптомы острого кишечного расстройства, рекомендуется пройти обследование на холеру», — сообщается в Telegram-канале Рыбоохрана УрФО.

Напомним, ранее региональное Управление Роспотребнадзора информировало, что обнаруженные в водоемах Челябинской области холерные вибрионы оказались нетоксигенными.