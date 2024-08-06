В озере Чебакуль в Кунашакском районе обнаружена холерная палочка

«Нижнеобское ТУ Росрыболовства проводит проверку по факту распространения бактерии. Проводятся исследования, чтобы определить влияние бактерий на гидробионтов и риск для человека при употреблении водных биоресурсов», — говорится в комментарии.
Уточняется, что введен запрет на купание и лов рыбы в озере до окончания исследований.
«Всем, кто купался в озере Чебакуль с 29 июля и испытывает симптомы острого кишечного расстройства, рекомендуется пройти обследование на холеру», — сообщается в Telegram-канале Рыбоохрана УрФО.
Напомним, ранее региональное Управление Роспотребнадзора информировало, что обнаруженные в водоемах Челябинской области холерные вибрионы оказались нетоксигенными.