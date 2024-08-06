Строительство Шкиперской развязки в Петербурге перекроет движение на участке ЗСД

Об этом сообщила во вторник, 6 августа, пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» (МСС).
Так, 7, 9 и 11 августа с полуночи до 05:00 утра будет полностью закрыто движение по основному ходу ЗСД. При этом заезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова останется открыт для автомобилистов.
Проезд по ЗСД будут закрывать для того, чтобы смонтировать раму для дорожных знаков, указателей и иных средств организации движения на дороге. Уточняется, что конструкция объемная и проходит над всей проезжей частью, поэтому для более оперативного и безопасного монтажа дорожники полностью закрывают движение.
Прежде «Ъ-СПб» писал, что выдано разрешение на строительство нового съезда с ЗСД на Васильевском острове.