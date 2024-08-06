Строительство Шкиперской развязки в Петербурге перекроет движение на участке ЗСД

Проезд по ЗСД будут закрывать для того, чтобы смонтировать раму для дорожных знаков, указателей и иных средств организации движения на дороге. Уточняется, что конструкция объемная и проходит над всей проезжей частью, поэтому для более оперативного и безопасного монтажа дорожники полностью закрывают движение.