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Строительство Шкиперской развязки в Петербурге перекроет движение на участке ЗСД

Движение на участке Западного скоростного диаметра (ЗСД) в Санкт-Петербурге от набережной Екатерингофки до улицы Шкиперский проток будет закрыто в связи со строительством Шкиперской развязки.

Об этом сообщила во вторник, 6 августа, пресс-служба компании «Магистраль Северной столицы» (МСС).

Так, 7, 9 и 11 августа с полуночи до 05:00 утра будет полностью закрыто движение по основному ходу ЗСД. При этом заезд с намывных территорий в сторону набережной Макарова останется открыт для автомобилистов.

Проезд по ЗСД будут закрывать для того, чтобы смонтировать раму для дорожных знаков, указателей и иных средств организации движения на дороге. Уточняется, что конструкция объемная и проходит над всей проезжей частью, поэтому для более оперативного и безопасного монтажа дорожники полностью закрывают движение.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что выдано разрешение на строительство нового съезда с ЗСД на Васильевском острове.

строительство