В Ташкенте задержали валютного менялу, у которого обнаружили почти 3,5 миллиарда сумов

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Чиланзарского департамента при Генпрокуратуре был задержан гражданин, занимавшийся незаконным обменом иностранной валюты.
Он был схвачен во время продажи 5,5 тысячи долларов США за 69,6 миллиона сумов. Из дома преступника также были изъяты 239,3 тысячи долларов и 482 миллиона сумов наличными. Общая сумма, изъятая оперативниками, составляет 3,49 миллиарда сумов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей». Ввиду прошлой судимости и крупного количества валюты, мужчине грозит штраф от 34 до 102 миллионов сумов или лишение, либо ограничение свободы сроком от одного до трех лет.