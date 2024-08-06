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В Ташкенте задержали валютного менялу, у которого обнаружили почти 3,5 миллиарда сумов

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Валютчика задержали в Чиланзарском районе столицы при продаже крупной суммы иностранной валюты. В доме правонарушителя также изъяты вещественные доказательства в виде большой суммы денег, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В ходе оперативных мероприятий сотрудниками Чиланзарского департамента при Генпрокуратуре был задержан гражданин, занимавшийся незаконным обменом иностранной валюты.

Он был схвачен во время продажи 5,5 тысячи долларов США за 69,6 миллиона сумов. Из дома преступника также были изъяты 239,3 тысячи долларов и 482 миллиона сумов наличными. Общая сумма, изъятая оперативниками, составляет 3,49 миллиарда сумов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей». Ввиду прошлой судимости и крупного количества валюты, мужчине грозит штраф от 34 до 102 миллионов сумов или лишение, либо ограничение свободы сроком от одного до трех лет.