В Ташкенте задержали валютного менялу, у которого обнаружили почти 3,5 миллиарда сумов

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение или сбыт валютных ценностей». Ввиду прошлой судимости и крупного количества валюты, мужчине грозит штраф от 34 до 102 миллионов сумов или лишение, либо ограничение свободы сроком от одного до трех лет.