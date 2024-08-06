Более 11 тысяч телят родилось с начала года в Иркутской области

С начала 2024 года в Иркутской области на свет появилось 11,2 тысячи телят. А это 55% от плана этого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве Иркутской области.
— Основой поголовья новорожденных телят составляют породы молочного направления продуктивности. Это голштинская, черно-пестрая и симментальская породы. Среди молодняка также имеются телята мясного направления из числа герефордской, казахской белоголовой, калмыцкой и абердин-ангусской пород, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
За первое полугодие в Иркутской области произвели 211,7 тысяч тонн молока. Одна корова за сутки дает 17,3 литров молока. Лидерами стали хозяйства Черемховского района. Там среднесуточный надой составляет 25,7 кг на одну фуражную корову.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за полгода в Иркутской области взяли 1303 пробы молока и молочной продукции.