Синоптики предупредили о грозах и дождях в среду

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса.
«Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы».
Ветер прогнозируется северо-западного направления — от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.
Ночью в среду, 7 августа, температура воздуха составит от +10 до +16°С, днем — от +19 до +25°С, на юге и юго-западе республики — до +28°С.
В четверг, 8 августа, ночью погоду станет определять область повышенного давления, только на северо-востоке, а днем повсеместно скажется влияние неустойчивых масс воздуха. Небольшие дожди ожидаются ночью на северо-востоке, а днем в некоторых районах на западе. Ночью температура будет находиться в пределах от +9 до +15°С, днем — от +22 до +29°С.