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Синоптики предупредили о грозах и дождях в среду

МИНСК, 6 авг — Sputnik. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Беларуси на среду из-за гроз, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Сейчас в Ричмонде: +28° 4 м/с 74% 758 мм рт. ст. +25°

По данным белорусских синоптиков, в ближайшие сутки погодные условия в стране будет формировать неустойчивая воздушная масса.

«Ожидается облачная с прояснениями погода, ночью преимущественно по восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы».

сказали в Белгидромете.

Ветер прогнозируется северо-западного направления — от слабого до умеренного, при грозах — порывистый.

Ночью в среду, 7 августа, температура воздуха составит от +10 до +16°С, днем — от +19 до +25°С, на юге и юго-западе республики — до +28°С.

В четверг, 8 августа, ночью погоду станет определять область повышенного давления, только на северо-востоке, а днем повсеместно скажется влияние неустойчивых масс воздуха. Небольшие дожди ожидаются ночью на северо-востоке, а днем в некоторых районах на западе. Ночью температура будет находиться в пределах от +9 до +15°С, днем — от +22 до +29°С.