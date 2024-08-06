Синоптики предупредили о грозах и дождях в среду

В четверг, 8 августа, ночью погоду станет определять область повышенного давления, только на северо-востоке, а днем повсеместно скажется влияние неустойчивых масс воздуха. Небольшие дожди ожидаются ночью на северо-востоке, а днем в некоторых районах на западе. Ночью температура будет находиться в пределах от +9 до +15°С, днем — от +22 до +29°С.