Лайнер «Сочи — Казань» экстренно сел в Саратове из-за плохого самочувствия годовалого пассажира

Пилоты судна запросили срочную посадку судна в связи с тем, что годовалому находившемуся на борту ребенку потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу саратовской авиагавани.



После того как медики аэропорта оказали несовершеннолетнему необходимую помощь, его доставили в однгу из детских больниц города. Затем самолет отправили в Казань.



Ранее «Новая Кубань» писала, что лайнер, летевший из Сочи в Новосибирск, экстренно приземлился в Минводах из-за отказа навигационной системы. Судно село на запасном аэродроме российского курорта.