Пилоты судна запросили срочную посадку судна в связи с тем, что годовалому находившемуся на борту ребенку потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу саратовской авиагавани.
После того как медики аэропорта оказали несовершеннолетнему необходимую помощь, его доставили в однгу из детских больниц города. Затем самолет отправили в Казань.
Ранее «Новая Кубань» писала, что лайнер, летевший из Сочи в Новосибирск, экстренно приземлился в Минводах из-за отказа навигационной системы. Судно село на запасном аэродроме российского курорта.
Лайнер «Сочи — Казань» экстренно сел в Саратове из-за плохого самочувствия годовалого пассажира
Самолет, выполнявший рейс «Сочи — Казань», совершил экстренную посадку в Саратове. Внеплановое приземление произошло вчера, 5 августа.
Пилоты судна запросили срочную посадку судна в связи с тем, что годовалому находившемуся на борту ребенку потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу саратовской авиагавани.