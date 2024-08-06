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Лайнер «Сочи — Казань» экстренно сел в Саратове из-за плохого самочувствия годовалого пассажира

Самолет, выполнявший рейс «Сочи — Казань», совершил экстренную посадку в Саратове. Внеплановое приземление произошло вчера, 5 августа.

Источник: Новая Кубань

Пилоты судна запросили срочную посадку судна в связи с тем, что годовалому находившемуся на борту ребенку потребовалась помощь врачей. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу саратовской авиагавани.

После того как медики аэропорта оказали несовершеннолетнему необходимую помощь, его доставили в однгу из детских больниц города. Затем самолет отправили в Казань.

Ранее «Новая Кубань» писала, что лайнер, летевший из Сочи в Новосибирск, экстренно приземлился в Минводах из-за отказа навигационной системы. Судно село на запасном аэродроме российского курорта.