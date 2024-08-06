Депутат Немкин призвал россиян переходить на отечественные аналоги YouTube

Но россиянам незачем такое терпеть, поскольку есть достойные отечественные аналоги YouTube. Это «VK Видео», RUTUBE, NUUM. Еще этим летом была представлена другая альтернатива — «Платформа». Если вы блогер, то на этих площадках вас не заблокируют за то, что вы русский. Если вы пользователь, кто хочет просто посмотреть интересный и, главное, безопасный контент, рекомендательные алгоритмы этих платформ его именно вам и предложат. Наши площадки серьезно подходят к модерации контента и исполняют требования российского законодательства.