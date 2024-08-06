Пельмени с опасными бактериями обнаружены в Нижегородской области

Результаты исследования специалисты передали в управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республике Марий Эл, сообщили в учреждении.
По данным Роспотребнадзора, бактерии Listeria monocytogenes широко распространены в природе и высокоустойчивы. Они являются возбудителем листериоза — опасной пищевой инфекции с высокой смертностью. Одна из из наиболее распространенных форм этого заболевания — нервная — проявляется в виде листериозного менингита, менингоэнцефалита и абсцесса мозга.
Основной путь передачи инфекции — пищевой. Повышенную опасность представляют непастеризованное молоко, мягкие сыры, колбасные и мясные изделия в вакуумной упаковке и другие полуфабрикаты, отметили в Роспотребнадзоре.
Несмотря на широкое распространение листерий, листериоз у людей возникает крайне редко из-за низкой восприимчивости человека к этому заболеванию, сообщили в ведомстве.
Для профилактики листериоза Роспотребнадзор рекомендует подвергать еду тщательной тепловой обработке, соблюдать сроки и условия хранения продуктов и следить за чистотой в холодильнике.