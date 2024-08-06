Пельмени с опасными бактериями обнаружены в Нижегородской области

По данным Роспотребнадзора, бактерии Listeria monocytogenes широко распространены в природе и высокоустойчивы. Они являются возбудителем листериоза — опасной пищевой инфекции с высокой смертностью. Одна из из наиболее распространенных форм этого заболевания — нервная — проявляется в виде листериозного менингита, менингоэнцефалита и абсцесса мозга.