Боксеры Иркутской области завоевали шесть медалей на соревнованиях в Якутске

Тренером Руслана Сагова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» стал Максим Мошкарев. Александр Понамарев улучшает свои навыки в спортивной школе ЦСКА в Иркутске у Ивана Иванова. А Альберт Мандалов, Федор Серых и Шохрух Туракулов ходят в областную спортивную школу олимпийского резерва «Олимпиец» к Павла Кирику, Владимиру Миронову и Александру Демидову.