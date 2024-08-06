Боксеры Иркутской области завоевали шесть медалей на соревнованиях в Якутске

Спортсмены Иркутской области завоевали шесть медалей на всероссийских соревнованиях по боксу среди мужчин, которые завершились 3 августа в Якутске во дворце спорта «50 лет Победы». Турнир посвящен памяти президента Федерации бокса республики Саха (Якутия) Александру Ивановичу Федотову. Об этом КП-Иркутск сообщили в министерстве спорта Иркутской области.
Копилка боксеров пополнилась одной золотой, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. Так золотым медалистом в весовой категории 86 кг стал Тимофей Каверин, который одержал победу над москвичом Александром Невским. Победитель тренируется в областной Школе высшего спортивного мастерства у Аркадия Казюки.
— Серебряные медали завоевали Руслан Сагов (весовая категория 71 кг) и Александр Пономарёв (92 кг). Бронзовыми призёрами стали Альберт Мандалов (54 кг), Фёдор Серых (63,5 кг) и Шохрух Туракулов (80 кг), — рассказывают в пресс-службе министерства.
Тренером Руслана Сагова в областной спортивной школе олимпийского резерва «Олимпиец» стал Максим Мошкарев. Александр Понамарев улучшает свои навыки в спортивной школе ЦСКА в Иркутске у Ивана Иванова. А Альберт Мандалов, Федор Серых и Шохрух Туракулов ходят в областную спортивную школу олимпийского резерва «Олимпиец» к Павла Кирику, Владимиру Миронову и Александру Демидову.
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