Белорусская федерация бокса высказалась о боксерах-трансгендерах на Олимпиаде

Председатель Белорусской федерации бокса Александр Ботвинник высказался о ситуации с боксерами-трансгендерами на Олимпийских Играх 2024, пишет Sputnik Беларусь.
Речь идет о спортсменах Имане Хелифе из Алжира и Линь Юйтине из Тайваня, проваливших гендерный тест на ЧМ-2023 в Нью-Дели. Однако на Олимпиаде в Париже их допустили к женским соревнованиям по боксу.
Глава Белорусской федерации бокса подчеркнул, что согласно гендерным правилам и обозначениям в спортивном мире есть пол «он» и «она», а чего-то среднего не существует. Скандал, как он считает, разгорается из-за попыток проявить чрезмерную толерантность.
— Некоторые руководители олимпийского движения пытаются быть удобными и толерантными к каким-то формам психологических заболеваний людей. Это какое-то желание непонятно кому угодить, — уверен глава БФБ.
Кроме того, Ботвинник обратил внимание, что Международная ассоциация бокса (IBA), членство в которой есть у Беларуси, ранее не допустила Иман Хелиф и Линь Юйтин к своим турнирам.
Также он высказал мнение о том, что выставлять на бой мужчину, который почувствовал себя девушкой, против женщины-боксера является неравной конкуренцией, так как физические возможности мужчин значительно выше.
А на вопрос о том, встречались ли белорусские боксерки с трансгендерами на ринге, Ботвинник сказал, что «пока такого не было и вряд ли произойдет».