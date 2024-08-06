Десять лет назад в России было введено эмбарго на сыры и мясо из Европы

«Вспоминаю, как идешь по Ницце утром вдоль моря, в хлебной лавке покупаешь хрустящий багет и кофе. А дома на столе уже лежит камамбер. Ты начинаешь его резать и эта внутренняя часть сыра вытекает. Там сама природа делает его таким уникальным, ведь на улицах жарко, да и сама консистенция не мягкая, а текучая. И когда ты берешь этот свежий багет, на него кладешь этот камамбер, запиваешь его американо — это просто остается в твоей голове, на твоих губах, в твоем сознании на долгие-долгие годы», — рассказывает Елена.