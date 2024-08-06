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Певица Татьяна Куртукова рассказала о своем отношении к хейтерам

Исполнительница хита «Матушка» (2022) назвала негативные комментарии издержками профессии.

Источник: Звук

Исполнительница хита «Матушка» (2022) назвала негативные комментарии издержками профессии.

«Честно говоря, даже страшно, чем живут такие люди, где они работают, насколько их жизнь несчастна, что они этим занимаются», — поделилась певица в разговоре с «Комсомольской правдой». Татьяна добавила, что предпочитает слушать советы «авторитетных людей, коллег, профессионалов, родных», потому что они руководствуются «здравым смыслом и здравой критикой».

Ранее Куртукова рассказала о любимых композициях в своем репертуаре.