Певица Татьяна Куртукова рассказала о своем отношении к хейтерам

«Честно говоря, даже страшно, чем живут такие люди, где они работают, насколько их жизнь несчастна, что они этим занимаются», — поделилась певица в разговоре с «Комсомольской правдой». Татьяна добавила, что предпочитает слушать советы «авторитетных людей, коллег, профессионалов, родных», потому что они руководствуются «здравым смыслом и здравой критикой».