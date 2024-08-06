В Челябинске временно изменится маршрут шести трамваев

Вечером 6 августа в Челябинске временно изменится маршрут трамваев № 3, 14, 15, 16, 20 и 22. Причиной стало завершение ремонта на трамвайном узле Каслинский. Об этом сообщили в ОКГУ «Организатор перевозок Челябинской области».
— Узел пропустил через себя необходимую нормативную нагрузку под движением вагонов, начинается его асфальтировка. В ночь с 6 на 7 августа планируется укладка нижнего слоя асфальта, а на следующую ночь — второго финишного слоя, — уточнили в учреждении.
Трамваи будут ходить по измененным маршрутам с 20 часов 6 августа до 6 утра 7 августа:
№ 3. Автовокзал — Кирова — Российская — Карла Маркса — Автовокзал;
№ 14, 20 завершают свою работу к 19:30.
№ 16. Автовокзал — Карла Маркса — Российская — Кирова — Автовокзал;
№ 15, 22. Областная больница — Кирова — Горького — Труда — Карла Маркса — Горького — Кирова — Областная больница.
Также 7 августа движение трамваев в сторону Северо-запада закроется с 18 часов, по направлению к Теплотехническому институту — с 20 часов.