В Челябинске временно изменится маршрут шести трамваев

— Узел пропустил через себя необходимую нормативную нагрузку под движением вагонов, начинается его асфальтировка. В ночь с 6 на 7 августа планируется укладка нижнего слоя асфальта, а на следующую ночь — второго финишного слоя, — уточнили в учреждении.