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МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 6 августа 2024 года разъяснили требования по тонировке стекол на автомобилях. Согласно Правилам дорожного движения (ПДД) транспортные средства должны отвечать требованиям технических регламентов, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» установлены требования к передней обзорности.

Cтарший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.

  • Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.
  • Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.

Таким образом, по ее словам, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.

«Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей».

Актоты Боранова