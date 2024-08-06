МВД обратилось к казахстанцам из-за тонировки авто

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» установлены требования к передней обзорности.
Cтарший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова рассказала про основные моменты, которые затрагивают всех водителей.
- Первое. Не допускается наличие дополнительных предметов или покрытий, ограничивающих обзорность с места водителя. В эту норму попадают все пленки, шторки, наклейки. Это требование касается только лобового и передних боковых стекол.
- Второе. Затемнение и тонирование стекол допускается лишь при их изготовлении. Предприятие, изготовившее стекло, проверяет его светопропускаемость, которая должна быть не менее 70%, и выдает сертификат на стекло.
Таким образом, по ее словам, затемнение лобовых и передних боковых стекол может быть сделано только при производстве автомобиля, а не с помощью пленок.
«Это направлено на то, чтобы обеспечить безопасность на дороге и хорошую видимость для водителей».