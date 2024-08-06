Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 6 августа 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 6 августа 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 6 августа — в проекте Новости Mail.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 6 августа 2024 года.

ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ у границы России

ФСБ сообщила о вооруженной провокации ВСУ у границы с Курской областью 6 августа. Приграничные населенные пункты попали под обстрел. Российские силы предотвратили прорыв. В марте украинские диверсанты также пытались прорваться на территорию региона, но были остановлены пограничниками.

Харрис выбрала кандидата на роль вице-президента США

Камала Харрис, действующий вице-президент США и кандидат от Демократической партии на предстоящих выборах, выбрала губернатора Миннесоты Тима Уолца своим кандидатом на пост вице-президента. 6 августа Харрис официально выдвинули в президенты.

Турецкие отели могут отказаться от формата All inclusive

Турецкие эксперты призывают пересмотреть модель «все включено» в отелях для привлечения более состоятельных туристов и увеличения доходов. Представители сектора считают, что система устарела и предлагают разработать новую стратегию.

Онищенко спрогнозировал сроки новой пандемии COVID-19

Геннадий Онищенко заявил, что новая пандемия COVID-19 может возникнуть через 7−10 лет при появлении нового штамма. Глобальный мониторинг ведется, текущие штаммы известны. Рост заболеваемости в России на 28,2% связан с сезонными факторами.

В Госдуме предложили ограничить покупки «по частям»

В Госдуму внесли законопроект о регулировании BNPL-сервисов, предлагающих рассрочку без переплат. С декабря 2025 года такие компании будут под надзором ЦБ и должны соблюдать новые правила. Лимит на покупки без занесения в кредитную историю — 15 тыс руб. При превышении — данные передаются в БКИ.