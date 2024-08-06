Последние новости к вечеру 6 августа 2024 года

В Госдуму внесли законопроект о регулировании BNPL-сервисов, предлагающих рассрочку без переплат. С декабря 2025 года такие компании будут под надзором ЦБ и должны соблюдать новые правила. Лимит на покупки без занесения в кредитную историю — 15 тыс руб. При превышении — данные передаются в БКИ.