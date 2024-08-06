Четверо добровольцев направились в зону проведения СВО из Братска

Пришли проводить добровольцев родные, друзья, коллеги по работе. Напутственные слова сказал мэр Братска Сергей Серебренников. Он не только пожелал удачи и поддержал их решение, но и пообещал оказать семьям мерами социальной поддержки. Также по традиции будущим бойцам вручили вещмешки с надписью «Братск», которые в первое время обеспечат самым необходимым.