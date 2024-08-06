Четверо добровольцев направились в зону проведения СВО из Братска

6 августа на СВО отправилось четверо мужчин из Братска. Они приняли решение добровольно подписать контракт с министерством обороны РФ. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Братска.
Пришли проводить добровольцев родные, друзья, коллеги по работе. Напутственные слова сказал мэр Братска Сергей Серебренников. Он не только пожелал удачи и поддержал их решение, но и пообещал оказать семьям мерами социальной поддержки. Также по традиции будущим бойцам вручили вещмешки с надписью «Братск», которые в первое время обеспечат самым необходимым.
— Продолжается набор на военную службу по контракту. Призываю мужчин поступить на военную службу, надо помочь нашим воинам. Сменить тех, кто давно служит в зоне СВО — чтобы они могли отдохнуть, съездить в отпуск, увидеть свою семью, — говорит инструктор пункта отбора на военную службу по контракту города Иркутска Иван Вантеев.
В Братске работают дополнительные пункты отбора на службу в Вооруженные силы РФ. Там можно не только проконсультироваться со специалистами, но и узнать об условиях и о необходимых документах.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске планируют поставить рекорд по количеству участников в интеллектуальной игре.