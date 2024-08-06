В Молдове запрещено иметь больше одного водительского удостоверения

Ведомство сослалось на положения Директивы Парламента и Совета Европейского союза о водительских правах.
Уточняется, что соблюдение этого положения необходимо во избежание ситуаций, в которых водитель может использовать несколько водительских прав для уклонения от санкций, применяемых в случае нарушения правил дорожного движения.
«Граждане Республики Молдова имеют возможность обменять свои водительские права в странах, где они в настоящее время проживают. В некоторых странах замена производится на основании экзаменов. Выдача новых водительских прав осуществляется без сдачи экзаменационных испытаний в государствах, с которыми Республика Молдова заключила двусторонние соглашения о признании и обмене водительских удостоверений».
После изменения молдавские водительские права изымаются и отправляются в орган, выдавший их (Агентство государственных услуг), для удаления из учета.
Агентство также сообщает, что некоторые граждане после обмена водительских прав в другой стране, составив декларацию под свою ответственность, уведомляют орган, выдавший их в Республике Молдова, об утрате молдавских водительских прав и требуют выдачи нового документа. Это нарушает положения Уголовного кодекса Республики Молдова.
Гражданам, признанным виновными, одновременно имеющими два водительских удостоверения, выданных двумя странами, помимо административной процедуры аннулирования водительских прав, грозит также уголовная ответственность (наказание в виде штрафа до 950 условных единиц или лишения свободы на срок до 950 условных единиц). до 1 (одного) года, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет).