В Молдове запрещено иметь больше одного водительского удостоверения

Гражданам, признанным виновными, одновременно имеющими два водительских удостоверения, выданных двумя странами, помимо административной процедуры аннулирования водительских прав, грозит также уголовная ответственность (наказание в виде штрафа до 950 условных единиц или лишения свободы на срок до 950 условных единиц). до 1 (одного) года, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет).