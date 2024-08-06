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В мэрии прокомментировали появление бетонных укрытий в Воронеже

Модульные павильоны появились на проспекте Патриотов, 1а и на улице Острогожской, 144.

Источник: АиФ Воронеж

Два бетонных укрытия установили в Воронеже. Модульные павильоны появились на проспекте Патриотов, 1а и на улице Острогожской, 144.

В мэрии Воронежа пояснили, что укрытия установлены самостоятельно сетью АЗС на своих земельных участках в Ленинском и Советском районах. Соответствующее решение было принято непосредственно руководством компании.

«В настоящее время ситуация в городе остается спокойной и контролируемой. Поэтому администрацией Воронежа дополнительных мер не предпринималось. Напомним, информация о временных укрытиях размещена на официальном сайте и в сети интернет», — добавили власти.