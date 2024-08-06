Певец Ваня Дмитриенко выиграл суд против бывшего продюсера

Поп-артист Ваня Дмитриенко выиграл дело против отсудившего у него деньги продюсера Артема Земцова.
В 2018-м мама звезды подписала с Земцовым контракт, исключающий сотрудничество Вани с третьими лицами. После 18-летия исполнитель должен был оформить новый договор сам, но не сделал этого. При этом с 2020 года Дмитриенко сотрудничает с лейблом Zion Music.
После выхода хита «Венера-Юпитер» (2021) бывший продюсер подал многомиллионный иск в суд к матери артиста. В беседе с «Комсомольской правдой» Ваня рассказал, что Земцов смог отсудить большую сумму, потому что не уведомил семью о проведении суда и заседание прошло без ответчиков. Теперь певец успешно обжаловал решение в Мосгорсуде.
Дмитриенко уточнил, что Земцов ничего не сделал для его успеха. «К моему творчеству он никакого отношения не имеет, поэтому запретить мне выступать и исполнять какие-то песни не может. Просто хотел денег», — поделился исполнитель.
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