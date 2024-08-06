Певец Ваня Дмитриенко выиграл суд против бывшего продюсера

В 2018-м мама звезды подписала с Земцовым контракт, исключающий сотрудничество Вани с третьими лицами. После 18-летия исполнитель должен был оформить новый договор сам, но не сделал этого. При этом с 2020 года Дмитриенко сотрудничает с лейблом Zion Music.