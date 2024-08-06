Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 7 августа

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение электроэнергии:
— Кирова, 15-Б, 17-А, 19, 19-А, 21, 21-А; Береговая, 99 — с 08.00 до 18.00;
— Российская, 1-А, 1-Б, 1-В, 2, 2-А, 2-Б, 2-Д, 2-Е, 3 — с 08.00 до 17.00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Солнечная, 46; Молодогвардейцев, 36 — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— 40-летия Победы, 14, 16, 16-А — с 08.00 до 18.00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Пограничная, 5 (подъезды 1−3), 6 (подъезд 1); Копейское шоссе, 24 (подъезд 1) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— Гагарина, 1, 1-Б, 1-Г, 9-Б, 9-В, 9-Г, 26-А, 26-Б, 38-А, 38-Б, 40-А, 42-А, 46-А; Гончаренко, 70 — с 08.00 до 18.00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Сталеваров, 9 (подъезды 1, 2), 20; Молодежная, 2, 20 — с 09.00 до 17.00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН.
Отключение водоснабжения:
— Корабельная, 8, 10 — с 09.00 до 19.00;
— ч/с: Донбасская; Кизильская; Новосельская; Светлая; Кубанская; Центральная; Национальная — с 09.30 до 19.00.
Отключение газоснабжения:
— Заслонова, 11 (подъезды 1, 2), 12 (подъезды 1−3), 13 (подъезды 1, 2) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— пос. Новосинеглазово, ч/с: Черемуховая; Лучистая; Апрельская; Сливовая; Лавандовая; Благодатная; Радостная; Радужная; Владимирская; Бунина; Нежинская; Веселая; Александровская; Железнодорожная, 1−35, 131−137; Городецкая, 15−25 — с 09.00 до 17.00;
— Лесная, 1−25 (неч.), 2−28 (чет), 27−115, 30−106; Пионерская, 2−32 — с 08.00 до 17.00;
— Семеноводческая, 6, 8; ч/с: Семеноводческая, 2, 4, 11−21; Капитанская, 1-А, 2-А, 3-А — с 09.00 до 16.00;
— пос. Заречье — с 09.00 до 17.00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН.
Отключение газоснабжения:
— Горького, 5-А (подъезды 1−4), 7-А (подъезды 1−4), 7 (подъезды 1−3); Савина, 12 (подъезды 1−5); Карпенко, 34 (подъезды 1−4) — с 09.00 до 17.00.
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Индустриальная, 31, 33, 35; пер. Моторный, 9−20; Входная, 1−5; Фабрично-Заводская, 56−89; Транзитная, 26 — с 13.00 до 17.00;
— ч/с: Осенняя; Зимняя; Развязка; Мехколонна-7 — с 13.00 до 14.00;
— ч/с: Краснофлотская, 34, 55−63; Вязовая, 104−110; Радиаторная, 3, 6−20; пер. Моторный, 5, 7; Фабрично -Заводская, 58, 60, 62; Индустриальная, 20 — с 09.00 до 13.00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН.
Плановые работы не проводятся.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ.
Плановые работы не проводятся.