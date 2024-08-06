Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 7 августа

— пос. Новосинеглазово, ч/с: Черемуховая; Лучистая; Апрельская; Сливовая; Лавандовая; Благодатная; Радостная; Радужная; Владимирская; Бунина; Нежинская; Веселая; Александровская; Железнодорожная, 1−35, 131−137; Городецкая, 15−25 — с 09.00 до 17.00;

— Лесная, 1−25 (неч.), 2−28 (чет), 27−115, 30−106; Пионерская, 2−32 — с 08.00 до 17.00;

— Семеноводческая, 6, 8; ч/с: Семеноводческая, 2, 4, 11−21; Капитанская, 1-А, 2-А, 3-А — с 09.00 до 16.00;

— пос. Заречье — с 09.00 до 17.00.