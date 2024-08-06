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Мизулина пообещала помочь установить памятник коту Твиксу

Бронзовый монумент изготовил участник СВО.

Источник: соцсети

Директор «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина планирует обратиться к руководству РЖД и региональным властям с просьбой установить мемориальный памятник коту Твиксу.

Зимой Твикс стал жертвой трагического инцидента: проводница выбросила животное из вагона в Кирове на 30-градусный мороз, несмотря на приобретенный на кота билет.

«Ко мне обратился участник специальной военной операции, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.

Она также прикрепила фотографии готового памятника и скриншот сообщения от инициатора, участника спецоперации Анатолия, который безуспешно пытался решить вопрос на местном уровне.

Инцидент произошел 11 января: проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург выбросила из вагона кота Твикса, оставленного ненадолго без присмотра его владельцем. Спустя неделю кота нашли мертвым. Было возбуждено уголовное дело против проводницы. В ответ на случившееся РЖД внесли изменения в правила перевозки животных, обязав персонал в подобных случаях помещать животных в специализированные купе или на служебные места, передавая их ответственным сотрудникам на станциях.

Нина Лютикова