Мизулина пообещала помочь установить памятник коту Твиксу

«Ко мне обратился участник специальной военной операции, которого очень тронула история с котом Твиксом. Он изготовил памятник котику из бронзы и попросил меня помочь с установкой. Я обращусь в РЖД и к властям региона по этому вопросу», — сообщила Мизулина в своем Telegram-канале.