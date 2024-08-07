День в истории 8 августа: что произошло в эту дату

8 августа 1948 года в Москве родилась Светлана Евгеньевна Савицкая, которая станет первой в мире женщиной-космонавтом, вышедшей в открытый космос, и второй в мире женщиной-космонавтом после Валентины Терешковой. До покорения космоса Савицкая работала летчиком-испытателем и входила в состав сборной команды СССР по пилотажному спорту. Она установила 3 мировых рекорда по парашютному спорту в групповых прыжках из стратосферы и 18 авиационных рекордов на реактивных самолетах.