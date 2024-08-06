«Зенит» провел открытую тренировку в Александровском саду. Не все пошло по плану

«Сама открытая тренировка — это традиция, которая стала ежегодной: выйти, поиграть немножко с детьми, которые сюда приходят, порадоваться тому, насколько сильно любят наш клуб в городе. Столько людей приходит просто посмотреть за небольшой разминкой — это всегда приятно», — заявил после тренировки главный тренер Сергей Семак.