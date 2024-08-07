Субсидированный прямой рейс из Перми в Калининград возобновят в конце октября

Авиакомпания «Икар» продолжит выполнение субсидированных прямых рейсов из Перми в Калининград. Согласно расписанию Международного аэропорта «Пермь», полеты возобновят с 29 октября 2024 года. Полетная программа рассчитана по 28 марта следующего года.
Субсидированные полеты из Перми в Калининград «Икар» будет выполнять на самолетах Boeing-773 по вторникам и пятницам. Время вылета рейса № 883 из аэропорта «Большое Савино» в 07:55, прилета в «Храброво» — в 08:25 (время местное), время в пути — 3 часа 30 мин.
Стоимость одного билета от 11,8 тыс. руб. Прямой рейс из Перми в Калининград и обратно финансирует бюджет Пермского края в размере 50%.
В 2024 году авиакомпания «Икар» выполняла субсидированные прямые рейсы из Перми в Калининград с января по май. Сейчас прямые полеты дважды в неделю выполняет авиакомпания Nordwind Airlines. Полетная программа рассчитана по 26 октября 2024 года.
«Аэрофлот» зимой выполнит собственные прямые рейсы из Перми в Сочи. «Аэрофлот» в зимнее расписание включил прямые рейсы в Сочи из 7 регионов России.