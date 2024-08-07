Субсидированный прямой рейс из Перми в Калининград возобновят в конце октября

Субсидированные полеты из Перми в Калининград «Икар» будет выполнять на самолетах Boeing-773 по вторникам и пятницам. Время вылета рейса № 883 из аэропорта «Большое Савино» в 07:55, прилета в «Храброво» — в 08:25 (время местное), время в пути — 3 часа 30 мин.