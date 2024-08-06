Особенности сборов в школу в 2024 году: что понадобится первокласснику, список покупок к 1 сентября

Обсуждайте с ребенком, что приобрести к школе, делайте покупки вместе. Это не только важный психологический и воспитательный момент, но и возможность сэкономить. Если «эта блузка — фууу!», а «пенал какой-то девчачий», то зачем вам тратить деньги на эти вещи? Сейчас огромный выбор, всегда можно найти то, что по душе вашему ребенку, и по карману вам.