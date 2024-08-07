В Красноярском крае благоустраивают общественные пространства

В посёлке Балахта ведётся работа на улице Советской Армии и прилегающих к ней территориях, а в селе Красная Поляна Назаровского района — на улице Мира. Благоустраиваемый участок от улицы Садовой до улицы Советской в Берёзовском Шарыповского района назвали «Любимый сердцу городок». В селе Тюхтет в рамках комплексного благоустройства приводят в порядок братскую могилу красноармейцев, привокзальную площадь, сквер с фонтаном и центральную часть местной улицы Советской.