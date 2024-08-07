В Красноярском крае благоустраивают общественные пространства

11 населённых пунктов Красноярского края получат обновлённые общественные пространства. Об этом рассказали в краевом правительстве.
На благоустройство новых парков, скверов, детских и спортивных площадок в 2024 году из краевого бюджета выделено более 500 миллионов рублей.
В посёлке Балахта ведётся работа на улице Советской Армии и прилегающих к ней территориях, а в селе Красная Поляна Назаровского района — на улице Мира. Благоустраиваемый участок от улицы Садовой до улицы Советской в Берёзовском Шарыповского района назвали «Любимый сердцу городок». В селе Тюхтет в рамках комплексного благоустройства приводят в порядок братскую могилу красноармейцев, привокзальную площадь, сквер с фонтаном и центральную часть местной улицы Советской.
Прилегающие к улице Коростелёва территории и саму улицу обустраивают в селе Бражное Канского района, такие же работы с прилегающими территориями и улицей Калинина проходят в селе Подтёсово Енисейского района. В Пировском благоустраивают общественную территорию вдоль улицы Ленина. Улицу с таким же названием обустраивают и в селе Каратузском. Ещё одну улицу Советскую благоустраивают в посёлке Осиновый Мыс Богучанского района.
Центральный переулок в посёлке Большая Мурта пешеходными дорожками соединили с ранее уже благоустроенными пространствами. Туда установили новое освещение, обновили дорожное и тротуарное покрытие, а вдоль дорожек установили уличную мебель.
Все проекты предварительно согласовывались с самими жителями населённых пунктов на специальных предварительных обсуждениях.