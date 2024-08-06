В Воронеже отправили в военкоматы более 200 новых граждан России

В июле-августе текущего года в Воронеже выявили более 200 человек в возрасте от 18 до 64 лет, недавно получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Новых граждан РФ направили в военные комиссариаты, 19 из них заключили контракты с Минобороны. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону во вторник, 6 августа.