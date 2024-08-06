В Воронеже отправили в военкоматы более 200 новых граждан России

В июле-августе текущего года в Воронеже выявили более 200 человек в возрасте от 18 до 64 лет, недавно получивших российское гражданство и уклоняющихся от постановки на воинский учет. Новых граждан РФ направили в военные комиссариаты, 19 из них заключили контракты с Минобороны. Об этом сообщили в военном следственном отделе по Воронежскому гарнизону во вторник, 6 августа.
Сотрудники ведомства совместно с полицейскими и работниками военного комиссариата провели рейд по выявлению иностранцев, незаконно работающих в такси. В ходе него и были задержаны уклонисты.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что с 11 по 22 июля в областном центре поставили на учет 26 человек, недавно получивших российское гражданство. Пятеро из них заключили контракты о прохождении военной службы.