Авиакомпания «Икар» возобновит субсидированные рейсы в Калининград в конце октября

Авиакомпания «Икар» возобновит субсидированную программу полётов из Перми в Калининград в конце октября. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным расписания международного аэропорта Большое Савино, первый рейс авиакомпании состоится 29 октября. Субсидированная программа продлится до 28 марта 2025 года. Тип воздушного судна — Boing-737, время в пути составит 3 часа 30 минут.
Сейчас прямые рейсы по маршруту Пермь — Калининград выполняет Nordwind Airlines. Самолёт летает дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.
Авиакомпания «Икар» прекратила субсидированные перевозки по маршруту Пермь — Калининград в мае 2024 года. Как поясняли в министерстве транспорта Прикамья, летом спрос на билеты в этом направлении довольно высокий, поэтому не требуется дополнительная бюджетная поддержка. Рейсы собирались возобновить с 1 октября.
В ноябре 2023 года Росавиация утвердила 11 субсидируемых направлений из Калининграда в другие регионы России. Авиакомпания «Икар» планировала выполнять рейсы в Пермь, Киров, Саратов и Ульяновск по фиксированным ценам. Деньги на льготные билеты выделяли из региональных бюджетов.