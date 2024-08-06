Авиакомпания «Икар» возобновит субсидированные рейсы в Калининград в конце октября

Авиакомпания «Икар» прекратила субсидированные перевозки по маршруту Пермь — Калининград в мае 2024 года. Как поясняли в министерстве транспорта Прикамья, летом спрос на билеты в этом направлении довольно высокий, поэтому не требуется дополнительная бюджетная поддержка. Рейсы собирались возобновить с 1 октября.