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Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг — РИА Новости Крым. Движение по перегону железной дороги Симферополь-Джанкой в Крыму восстановлено. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков со ссылкой на республиканский минтранс.

«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой- Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь — Армянск», — написал он в своем Telegram-канале.

Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения на участке Симферополь — Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение на автодороге Симферополь — граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.

В пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщали, что по состоянию на 20:00 задерживается движение пяти поездов в Крым.

Поезд № 027/028 возобновил движение в 21.20.

Время задержки поездов на 21.00 из Крыма:

  • № 27/28 Симферополь — Москва, отправлением 6 августа — 3 часа 30 минут;

  • № 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 6 августа — 2 часа 30 минут;

  • № 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 6 августа — 1 час 40 минут;

  • № 067/068 Симферополь — Москва, отправлением 6 августа — 2 часа.

  • № 585/586 Симферополь — Волгоград, отправлением 6 августа — 30 минут.

Время задержки поездов в Крым:

  • № 175/176 Москва Павелецкая — Симферополь, отправлением 5 августа — 3 часа 40 минут.

  • № 017/018 Москва — Симферополь, отправлением 5 августа — 1 час 50 минут;

  • № 067/068 Москва — Симферополь, отправлением 5 августа −1 час 50 минут.