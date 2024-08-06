Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено

Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения на участке Симферополь — Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение на автодороге Симферополь — граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.