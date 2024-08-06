Железнодорожное сообщение в Крыму восстановлено

«Восстановлено движение по перегону железной дороги Джанкой- Симферополь и участку автомобильной дороги Симферополь — Армянск», — написал он в своем Telegram-канале.
Вечером во вторник Крючков сообщил об ограничении ж/д сообщения на участке Симферополь — Джанкой на два часа, позже его продлили до 22.00. Также было ограничено движение на автодороге Симферополь — граница с Херсонской областью. Причина произошедшего не называется.
В пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс» сообщали, что по состоянию на 20:00 задерживается движение пяти поездов в Крым.
Поезд № 027/028 возобновил движение в 21.20.
Время задержки поездов на 21.00 из Крыма:
№ 27/28 Симферополь — Москва, отправлением 6 августа — 3 часа 30 минут;
№ 179/180 Евпатория — Санкт-Петербург, отправлением 6 августа — 2 часа 30 минут;
№ 007/008 Севастополь — Санкт-Петербург, отправлением 6 августа — 1 час 40 минут;
№ 067/068 Симферополь — Москва, отправлением 6 августа — 2 часа.
№ 585/586 Симферополь — Волгоград, отправлением 6 августа — 30 минут.
Время задержки поездов в Крым:
№ 175/176 Москва Павелецкая — Симферополь, отправлением 5 августа — 3 часа 40 минут.
№ 017/018 Москва — Симферополь, отправлением 5 августа — 1 час 50 минут;
№ 067/068 Москва — Симферополь, отправлением 5 августа −1 час 50 минут.